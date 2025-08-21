Jessica Alba: Noch-Ehemann Cash Warren schmust mit jüngerem Alba-Lookalike
Die Nachricht überraschte Hollywood und Fans gleichermaßen: Anfang Jänner wurde bekannt, dass US-Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba sich von ihrem Ehemann Cash Warren scheiden lässt. 17 Jahre waren die beiden verheiratet, Skandale waren keine bekannt.
Noch ist die Scheidung offiziell nicht durch. Doch Cash Warren scheint sein Herz bereits an eine andere Frau verschenkt zu haben. Der US-amerikanische Filmproduzent zeigte sich diese Woche mit Model Hana Sun Doerr in der Öffentlichkeit. Sie sieht Alba verblüffend ähnlich.
Völlig unverhohlen tauschte das Duo vor den Augen der Paparazzi Zärtlichkeiten aus. Auf Fotos, die Page Six vorliegen, schlang der 46-jährige Filmproduzent seine Arme um die 25-jährige Doerr und küsste seine Begleitung auf die Wange, als die beiden auf dem Weg zum Abendessen ins Nobel-Restaurant E. Baldi in Beverly Hills waren.
Die beiden präsentierten sich Hand in Hand und ausgelassen lachend - während ein anderes, namentlich nicht bekanntes Paar hinter ihnen herging. Die Bilder sprechen eine klare Sprache: Cash Warren scheint verliebt zu sein und hat nicht vor, es zu verstecken.
Konkrete Details über die Dauer der Beziehung ist nicht bekannt. Auch nicht, wie sich der Produzent und das Model kennengelernt haben.
Es ist aber nicht das erste Mal, dass sich die beiden öffentlich zusammen zeigen. Warren und Doerr wurden auch schon am 7. August in Los Angeles bei einem Abendessen gesichtet.
