Die Nachricht überraschte Hollywood und Fans gleichermaßen: Anfang Jänner wurde bekannt, dass US-Schauspielerin und Unternehmerin Jessica Alba sich von ihrem Ehemann Cash Warren scheiden lässt. 17 Jahre waren die beiden verheiratet, Skandale waren keine bekannt.

Jessica Alba: Noch-Ehemann zeigt sich mit jüngerem Model

Noch ist die Scheidung offiziell nicht durch. Doch Cash Warren scheint sein Herz bereits an eine andere Frau verschenkt zu haben. Der US-amerikanische Filmproduzent zeigte sich diese Woche mit Model Hana Sun Doerr in der Öffentlichkeit. Sie sieht Alba verblüffend ähnlich.