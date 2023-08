Charles, William und Charlotte wünschen Lionesses viel Glück für WM-Finale

Charles und Camilla werden Spiel mitverfolgen

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge dürften Charles und seine Frau Camilla (76) am Sonntag zu den Millionen Menschen in Großbritannien gehören, die das WM-Finale am Bildschirm verfolgen werden. "Beide Ihre Majestäten werden die Ereignisse am Sonntag mit dem größten Interesse verfolgen", zitierte PA eine Palastquelle.

➤ Mehr Geschichten von Royals und Stars gibt es hier