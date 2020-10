Kim Kardashian: Zusammenbruch in "My Next Guest"-Show von David Letterman

In der neuen 3. Staffel der Netflix-Show "My Next Guest Needs No Introduction" mit Talkshowmaster David Letterman erleidet Reality-Star Kim Kardashian offenbar einen Zusammenbruch vor laufenden Kameras.

"My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman" ist ein Netflix-Original, das erstmals 2018 erschienen ist. In der Talskshow unterhält Letterman sein Publikum mit Interviews mit Persönlichkeiten aus aller Welt und Ausflügen.

Kim Kardashian: Zusammenbruch in Letterman-Show

Wie eine Vorschau auf die neue Staffel, die am 21. Oktober erscheint, zeigt, wird diesmal auch Kim Kardashian dem Kultmoderator Rede und Antwort stehen. Dabei bricht die Ehefrau von Rapper Kanye West in Tränen aus.

"Nein, nein, nein, nein, nein. Sind wir in Ordnung?", versucht ein besorgter Letterman seinen in Tränen aufgelösten Gast zu beruhigen.

"Ich frage mich, warum ich weine?", wundert sich Kardashian. "Ich habe darüber in der Vergangenheit doch schon gesprochen."

Worum es in dem Gespräch zwischen der 39-Jährigen und Letterman geht und was Kim Kardashian so tief bewegt, geht aus dem Trailer nicht hervor.