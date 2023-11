Mit Kim Kardashian & Co.: Swarovski-Store in New York eröffnet

Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski hat Dienstagabend (Ortszeit) in Anwesenheit von US-Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian seinen neuen Flagship-Store an der Fifth Avenue in New York eröffnet. Dabei wurde eine mit Kardashians Modelabel "SKIMS" geschaffene Kollektion präsentiert.

Dem Blitzlichtgewitter stellten sich weitere Prominente wie Schauspielerin Gwyneth Paltrow, Emma Roberts und Mick Jaggers Tochter Georgia May Jagger.

