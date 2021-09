Netz lacht über Kim Kardashians Met-Gala-Outfit

Mit ihrem Outfit, das sie bei der diesjährigen Met Gala im Metropolitan Museum of Art in New York trug, hat Kim Kardashian jede Menge Aufsehen erregt. Anstatt - wie sonst so gerne - viel Haut zu zeigen, präsentierte sich die 40-Jährige in einem extravaganten, schwarzen Outfit von Balenciaga, das ihren kompletten Körper verhüllte und mit einer meterlangen Schwalbenschanz-Schleppe versehen war. Nicht einmal das Gesicht des Reality-Stars war zu sehen.

Kim Kardashians Aufmachung sorgt für Belustigung

Im Internet sorgt die Ganzkörper-Verhüllung von Kim Kardashian für jede Menge spöttische Kommentare. "Kim K. hat sich als Dementor verkleidet", schreibt etwa ein Twitter-User in Anspielung auf die in schwarte Kapuzenmäntel gekleidete Kreaturen aus der "Harry Potter"-Filmreihe.