Kim Kardashian macht der "Queen of Halloween" Heidi Klum Konkurrenz

Model-Mama Heidi Klum ist ja dafür bekannt, für Halloween keine Kosten und Mühen zu scheuen, um sich möglichst aufwendig zu verkleiden. Heuer hat sie sich zum Beispiel in den Film-Außerirdischen E.T. verwandelt.

Aber auch Reality-TV-Queen Kim Kardashian liebt Halloween. So schlüpfte sie schon in die Rolle der Mystique aus Marvels "X-Men" oder verkleidete sich als Santánico Pandemonium, Salma Hayeks Figur in "From Dusk Till Dawn".

Diesmal wurde es so richtig aufwendig, stundenlang wurde an ihr gearbeitet. Make-up-Artist und Dragqueen Alexis Stone kreierte das Kostüm, Fotograf Vijat M. setzte es dann in Szene.

Und zwar ließ sich Kim Kardashian in einen "Albino Alligator" verwandeln. Inklusive grüner Kontaktlinsen.