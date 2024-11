Außerirdisch! Heidi Klum verwandelte sich zu Halloween in E.T.

Stundenlang hat sich die "Queen of Halloween" Heidi Klum auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Alle warteten gespannt, was sich die Model-Mama diesmal einfallen lassen wird.

Via Instagram hat sie einen kleinen Einblick in ihre schräge Verwandlung gegeben. "Ich habe vor drei, vier Stunden aufgehört, etwas zu essen, damit ich nicht auf die Toilette muss", sagte sie da zum Beispiel.

Doch diesmal hat sie sich selbst übertroffen. Sie kam als Kultfigur E.T.! Ihr "bisher unbequemstes" Kostüm, wie sie verriet. Hollywood-Maskenbildner Mike Marino verwandelte sie in den Außerirdischen.

Laut "New York Times" wurde der riesige Kopf und die Kulleraugen ferngesteuert. Und weil das Kostüm so schwer auszuziehen war, trug Klum Windeln. "Vielleicht muss ich die Windel nie benutzen, aber so muss ich wenigstens nicht daran denken."

Ehemann Tom Kaulitz machte die Tortur übrigens brav mit - auch er kam als E.T..