Kim Kardashian: Flucht vor den Flammen

Kim Kardashian-West war am Donnerstagabend gezwungen, aus ihrem Anwesen in Kalifornien zu flüchten. Innerhalb einer Stunde musste sie alle wichtigen Gegenstände aus ihrem Haus evakuieren.

Kim Kardashian flieht vor den Flammen

Der Keeping Up With The Kardashians Star filmte die Flammen zunächst von ihrem Privatjet aus. Erst nach der Landung fand sie heraus, dass das Feuer auch ihr und Kanye Wests gemeinsames Grundstück bedrohte. Die Bilder des Feuers waren in einer Instagram-Story zu sehen, die von der Nachrichtenplattform The Shade Room veröffentlicht wurden.