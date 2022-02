"Kill Bill"-Star Michael Madsen nach Tod seines Sohnes festgenommen

Hudson, der in der Sci-Fi-Komödie "Unbelievable!!!!!" zu sehen war, war das Patenkind von Oscar-Preisträger Quentin Tarantino, mit dem sein Vater an mehreren Filmen zusammengearbeitet hat, darunter "Reservoir Dogs" und dem Zweiteiler "Kill Bill". Hudsons Facebook-Profil ist zu entnehmen, dass er mit seiner Frau Carlie in Wahiawa, Hawaii, lebte.

Michael Madsen war in erster Ehe mit Georganne LaPiere, der Halbschwester von Sängerin Cher, verheiratet. Aus seiner zweiten Ehe mit Jeannine Bisignano stammt der gemeinsame Sohn Christian, der wie sein Vater ebenfalls Schauspieler ist. Seit 1996 ist der "Kill Bill"-Star mit De Anna Morgan verheiratet, mit der er neben Hudson zwei weitere Söhne hat.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.