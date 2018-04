Khloe Kardashian: Eigenwilliger Name für ihre Tochter

Vorige Woche ist Reality-Star Khloe Kardashian zum ersten Mal Mutter geworden. Bei der Geburt lief alles glatt, jetzt postete Khloe ein Bild auf Instagram, auf dem rosa Luftballons in ihrem Haus zu sehen sind mit den Worten:

„Unser kleines Mädchen, True Thompson, hat unsere Herzen gestohlen und wir sind von all der Liebe komplett überwältigt. Es ist solch ein Segen, diesen Engel in der Familie begrüßen zu dürfen. Mama und Papa lieben dich, True!“

Ihre Tochter heißt also True - zu Deutsch: Wahrheit. Der Name ist eine Hommage an ihre Vorfahren, wie Khloes Mutter Kris Jenner auf Instagram erklärte: "Mein Großvater hieß True Otis Houghton, der Name meines Vaters lautete Robert True Houghton."