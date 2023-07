Kevin Costners Exfrau Christine Baumgartner zieht aus: "Vorübergehende Lösung"

Das Scheidungsverfahren von Kevin Costner und Christine Baumgartner ist in vollem Gange. Neuen Medienberichten zufolge sei Beumgartner nun kurz vor Ablauf einer vom Gericht festgelegten Frist aus dem gemeinsamen Anwesen ausgezogen.

"Christine agiert entsprechend den rechtlichen Rahmenbedingungen des Ehevertrags und räumt das Haus", bestätigte eine namentlich nicht genannte Quelle gegenüber dem US-People-Magazin. Sie werden nun "in einem kleineren Haus auf dem Grundstück wohnen, das als Personalquartier genutzt wurde". "Das ist eine vorübergehende Lösung", so der vermeintliche Insider. "Sie ist immer noch auf der Suche nach einem anderen Haus. Sie bleibt in der Gegend, um das Leben der Kinder nicht zu beeinträchtigen."