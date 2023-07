Kevin Costner: Über 129.000 Dollar Unterhalt für Exfrau Christine Baumgartner

Laut People verlangte Costner, dass Baumgartner bis zum 13. Juli die Millionen-Villa in Kalifornien, in der sie bislang gemeinsam lebten, geräumt hat. Dies gehe aus dem Magazin vorliegenden Gerichtsdokumenten hervor. In einem Ehevertrag, den beide 2004 unterzeichnet hatten, sei geregelt, dass sie im Falle einer Trennung 30 Tage bis zum Auszug habe. In einem Bericht von Page Six liest man, dass Baumgartner sich zunächst geweigert haben soll, auszuziehen. Sie habe etwa erst die finanziellen Angelegenheiten regeln wollen, heißt es - zugunsten der Kinder.