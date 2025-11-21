Wie Kessler-Zwillinge und Glattauer: Katerina Jacob will selbstbestimmt sterben

Die weltberühmten Entertainerinnen Alice und Ellen Kessler, bekannt als die Kessler-Zwillinge, sind am 17. November 2025 in ihrer Villa in Grünwald bei München verstorben. Sie wurden 89 Jahre alt. Den Sterbetag wählten sie selbst: die Schwestern entschieden sich für den gemeinsam Tod durch "begleitete Sterbehilfe". Sie sprachen schon zuvor öffentlich über gesundheitliche Probleme. Auch sagten sie in einem Interview, sie würden gern "in derselben Urne" bestattet werden und die Welt gemeinsam verlassen.

Der Schauspielerin Katerina Jacob ("Der Bulle von Tölz") ringt diese Entscheidung Respekt ab. Die 67-Jährige verkündete nun, so sterben zu wollen wie die Kessler-Zwillinge. Nämlich selbstbestimmt. Das sagte sie nun in einem Interview mit der Abendzeitung München.