Kelly Osbourne: "Schwerster Moment meines Lebens"

Einige Tage zuvor meldete sich Kelly Osbourne bereits auf Instagram in einer Story zu Wort , allerdings mit nur wenigen Worten. "Ich bin so unglücklich, ich bin so traurig. Ich habe meinen besten Freund verloren", schrieb sie, dazu ein gebrochenes Herz-Emoji.

Am 30. Juli fand im britischen Birmingham die Trauerfeier für Musiklegende Ozzy Osbourne statt, der am 22. Juli im Alter von 76 Jahren nach langer Parkinson-Krankheit im Kreis seiner Familie verstarb. Die Bilder seiner trauernden Familie – Witwe Sharon , Tochter Kelly und Sohn Jack – gingen um die Welt (und ließen über Moral und Ethik nachdenken).

Kelly Osbourne bedankt sich bei Fans

Nun ließ die 40-Jährige erneut auf Instagram von sich hören, diesmal ausführlicher, aber mit nicht weniger Emotionen und Trauer. Sie richtete ihre Worte diesmal vor allem an ihre Fans.

"Ich habe mich hunderte Male hingesetzt, um das zu schreiben, und weiß immer noch nicht, ob die Worte jemals ausreichen werden... aber vom Grund meines Herzens: Danke", beginnt sie ihre Nachricht. Erneut hat sich Osbourne für eine Instagram-Story entschieden. Und erneut hat sie – thematisch passend – einen schwarzen Hintergrund gewählt.

Und weiter: "Die Liebe, Unterstützung und wunderschönen Nachrichten, die ich von so vielen von euch erhalten habe, haben mir wirklich geholfen, durch den schwersten Moment meines Lebens zu kommen. Jedes freundliche Wort, jede geteilte Erinnerung, jedes bisschen Mitgefühl hat mehr bedeutet, als ich jemals erklären kann."

Musikalisch untermalt ist die Nachricht mit dem Song "See you on the other side" – von Papa Ozzy.