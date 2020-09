Kelly Clarkson spricht offen über Ehe-Aus: "Leben wie ein Müllcontainer"

Sie habe sich mit Freunden unterhalten, die bereits eine Scheidung durchgemacht hätten. "Ich weiß nicht, wie Menschen das überstehen, ohne irgendeine Art Ventil zu haben."

Clarkson und Blackstock sind rund sieben Jahre verheiratet gewesen und haben zwei gemeinsame Kinder, die sechs Jahre alte Tochter River Rose und den vierjährigen Sohn Remington Alexander. Blackstock brachte zwei Kinder mit in die Ehe.

Die jüngsten Ereignisse wolle sie nun in ihre Musik einfließen lassen. Das neue Album werde demach "sehr ehrlich" und "das persönlichste, das sie jemals veröffentlicht habe". Clarkson wurde durch die Castingshow "American Idol" und durch Hits wie "Since U Been Gone" und "Walk Away" weltbekannt. Sie ist auch Jurorin in der US-Show "The Voice".