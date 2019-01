Keira Knighley: "Habe jeden Tag das Gefühl zu scheitern"

"Meine Welt brach zusammen, als ich 22 war", erinnert sich Knightley. "Ich habe mich gefühlt, als sei ich in kleine Stücke zerbrochen. Mein Gehirn war buchstäblich zerbrochen."

Sie habe eine Auszeit vom Schauspielern nehmen müssen, um wieder zu sich selbst zu finden. "Ich habe mir ein Jahr frei genommen und bin herumgereist", so Knightley. "Ich habe mich gefragt, ob ich jemals wieder arbeiten gehen würde. Aber ich habe das Schauspielern immer geliebt. Nur all das, was damit verbunden war, damit hatte ich zu kämpfen."