Keine Anklage gegen Armie Hammer nach Missbrauchsvorwürfen

Hammer war unter anderem von einer Theaterrolle abgesprungen, nachdem die Vorwürfe gegen ihn publik geworden waren - und hatte dies mit der nötigen Rücksicht auf seine Familie und Gesundheit begründet. Der durch Filme wie "The Social Network" und "Call Me By Your Name" bekannte Schauspieler war zuletzt in dem Kriminalfilm "Tod auf dem Nil" im Kino zu sehen. 2010 hatte er die Journalistin Elizabeth Chambers geheiratet, das seit 2020 getrennte Paar hat zwei Kinder.