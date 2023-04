Keanu Reeves und Freundin: Ungelenke Küsse auf dem Red Carpet

Keanu Reeves hat nach vielen schweren Schicksalsschlägen in Freundin Alexandra Grant einen Grund zum Glücklichsein gefunden. Zumindest gestand er kürzlich in einem Interview mit dem Magazin People, sein letzter "Moment der Glückseligkeit" sei die Zeit gewesen, die er mit seiner Freundin "lachend und kichernd" im Bett verbrachte. Jetzt absolvierten der Filmstar und seine Partnerin einen seltenen, gemeinsamen Auftritt.

Keanu Reeves: Schmuse-Auftritt mit Alexandra Grant

Keanu Reeves und Alexandra Grant präsentierten sich am Samstag bei der Gala des Museum of Contemporary Art in Los Angeles als Liebespaar auf dem roten Teppich. Der 58-jährige John-Wick-Star zeigte sich ganz verliebt in die bildende Künstlerin. Sein Privatleben behält das Paar eigentlich weitgehend für sich, umso mehr verwunderte es, als der Schauspieler und die 50-Jährige vor den Augen der Fotografen Küsse austauschte. Diese fielen allerdings etwas ungelenk aus - ganz so wohl schien sich Reeves jedenfalls nicht dabei zu fühlen, einen so intimen Moment mit der Öffentlichkeit zu teilen.