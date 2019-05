Keanu Reeves: "Ich bin irgendein Typ, der im Leben Glück hatte"

Der Schauspieler legt hingegen viel Wert darauf, sich selbst zu hinterfragen.

"Du kannst vielleicht nicht entscheiden, wie du stirbst. Aber du kannst entscheiden, wie du lebst. Ich frage mich ständig, wie ich leben will, wer ich sein will und wie ich in Erinnerung bleiben will. Das Leben ist kostbar. Dein eigenes und das jedes Einzelnen", so Reeves zur BILD.