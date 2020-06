Kay One: Deutschlands neuer Sprücheklopfer

Er ist ein sexistischer Macho und steht dazu. Der 29-jährige Rapper Kay One sitzt in der Jury der aktuellen Ausgabe von "Deutschland sucht den Superstar". Dort lässt der charismatische Halb-Filipino sogar Dieter Bohlen verstummen, wenn er fesche Damen, die nicht singen können, in die nächste Runde lässt und Sprüche klopft wie: "Wenn ihre Brüste so gut sind wie ihr Gesang, dann ist sie weiter", oder "Ich würde meine Freundin nie arbeiten lassen. Dann ist sie abhängig von mir und kann den Mund nicht zu weit aufmachen."