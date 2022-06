Radikales Umstyling: Hadid-Schwestern schockieren mit halb-rasierten Köpfen

Mit kantigem Look, halb-rasierten Köpfen und schwarz gefärbten Haaren liefen die 25-Jährige und die 27-Jährige über den Laufsteg für den Luxus-Designer bei dessen jüngster Modenschau in New York und waren dabei auf den ersten Blick gar nicht wiederzuerkennen.

Auch in den Kommentaren zu Bildern der beiden auf Social Media scheinen sich viele ihrer Fans nicht sicher zu sein, was sie vom neuen Aussehen der Schwestern halten sollen. Während einige Komplimente schickten, zeigen sich andere Follower schockiert: "Bella, was haben die dir angetan, Babe?"