Kaum wiederzuerkennen: Brendan Frasers Transformation in 272-Kilo-Mann

Ende der 90er zählte Brendan Fraser zu den bekanntesten Komödiendarstellern Hollywoods. Doch nach erfolrgreichen Produktionen wie "George, der aus dem Dschungel kam" (1997), "Steinzeit Junior" (1992) und dem Blockbuster "Die Mumie" (1999) wurde es für viele Jahre still um den einstigen Hollywoodliebling. Private Krisen, wie seine gescheiterte Ehe, gesundheitliche Probleme und Depressionen kosteten den Fraser seine berufliche Karriere. Mittlerweile bastelt der Schauspieler aber wieder fleißig an seinem Comeback.

Brendan Frasers Transformation für "The Whale"

Sein neues Filmprojekt "The Whale" wird von Filmkritikern bereits im Vorfeld als vielversprechend eingestuft. In Darren Aronofskys Adaption des Bühnenstücks "The Whale" von Samuel D. Hunter schlüpft Fraser in die Rolle eines Mannes mittleren Alters namens Charlie, der wieder eine Beziehung zu seiner 17-jährigen Tochter aufbauen will, mit der er zerstritten ist, seit er die Familie für einen inzwischen verstorbenen Liebhaber verließ. Charlie lebt zurückgezogen und wiegt 272 Kilogramm. Aus Trauer isst er sich langsam zu Tode.