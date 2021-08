Katy Perry gratuliert Töchterchen via Twitter zum ersten Geburtstag

Popstar Katy Perry (36) hat Töchterchen Daisy Dove mit einer Twitter-Botschaft zum ersten Geburtstag gratuliert. "Heute vor einem Jahr war der Tag, an dem mein Leben begann", schrieb die Sängerin am Donnerstag in dem Kurznachrichtendienst. "Happy first Birthday my Daisy Dove, my love", fügte sie mit einem roten Herz-Emoji versehen dazu.