Gerda Rogers begeistert im Badeanzug: Mit fast 80 noch eine Mega-Figur

Immer wieder betont sie, wie diszipliniert sie lebt - "Schuld" daran sei ihr Sternzeichen Steinbock.

"Was soll ich sagen? Disziplinierter Steinbock, asketisch leben, man raucht nicht, man trinkt nicht, man isst nur einmal am Tag, und man isst biologisch, na was denn? Ich kann heute noch meine Garderobe tragen, ich hab heute noch ein Kleid, was ich mir damals gekauft habe in der Hippiezeit in London, vom Ossie Clark, passt mir heute noch", erzählte sie in einem Interview mit dem Standard.

Auch der Satz "Im Alter siehst du aus, wie du als Junger gesündigt hast", stammt von ihr.

"Meine liebe Freundin in New York hat immer gesagt: Je älter du wirst, desto jünger müssen deine Freunde sein, also Freunde, nicht Liebhaber, und sie hat recht gehabt. Mein jugendliches Umfeld hält mich jung", sagte sie einmal in einem News-Interview.

Wie praktisch, dass sie auch im Jesolo-Urlaub ihr junger Manager Clemens Trischler (29) begleitet.