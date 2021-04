Star-Astrologin Gerda Rogers verrät die Schönheitszutaten für jedes Sternzeichen

Der Anstoß dazu kam im heimischen Badezimmer – und zwar von ihrem Manager und Buchautor Clemens Trischler, der ja im Lockdown bei ihr in Baden (NÖ) gewohnt hat. So viele Cremen und Tiegerln, da könnte man doch auch astrologisch abgestimmt etwas kreieren, so die zündende Idee dazu. „Immer wieder fragen Leute nach dem Beauty-Geheimnis von Gerda. Da war es naheliegend mit ihr eine eigene 24-Stunden-Gesichtscreme zu produzieren“, sagt Trischler.

„Jedes Sternzeichen ist einzigartig und genau diese einmaligen und unverkennbaren Eigenschaften werden wir ab sofort noch mehr unterstreichen“, so Rogers zu ihrer „Elements of Stars“-Kosmetik (50 ml um je 69,90 Euro), die übrigens auch Energiesteine enthält. Na dann läuft’s 2021 für alle bestimmt wie geschmiert.

Und obendrauf gibt’s auch noch eine T-Shirt-Kollektion – eh klar, ebenfalls auf alle 12 Sternzeichen abgestimmt.