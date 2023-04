Katie Holmes: Wie sich Probleme mit Tochter Suri auf sie auswirken

"Was mir bei meiner Tochter wirklich wichtig war, weil sie in jungen Jahren so sichtbar war, ist, dass ich sie wirklich gerne besch├╝tze", erz├Ąhlte die ehemalige "DawsonÔÇÖs Creek"-Darstellerin. Sie sei dankbar, Suris Mama zu sein. Ihre Tochter sei eine unglaubliche Person, f├╝gte die 44-J├Ąhrige hinzu.

Tom Cruise soll seit Jahren keinen Kontakt mehr zu seiner leiblichen Tochter haben. Alleinerziehend zu sein, war f├╝r Holmes nicht immer einfach. Bei der Erziehung ihrer Tochter war sie als berufst├Ątige Mutter zudem auf Unterst├╝tzung vonseiten ihres Umfelds angewiesen. "So viele Leute, die ich nicht kannte, wurden meine Freunde und halfen uns", sagte die 44-J├Ąhrige einmal. Eine gro├če Hilfe war ihr stets ihre eigene Mutter. Ihre Erfahrung als Single-Mum bezeichnete Holmes einst als "intensiv". Sie w├╝rde oft daran zweifeln, ob sie genug f├╝r ihre Tochter da ist, versuche dabei aber stets, die beste Mutter zu werden, die sie sein kann.