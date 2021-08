Kathy Griffin: Lungenkrebs-Operation ist "gut verlaufen"

US-Komikerin Kathy Griffin (60) hat sich nach ihrer Krebs-Operation bei ihren Fans für die Unterstützung bedankt. "Ich bin so dankbar für all die Liebe, die ihr mir schickt", schrieb sie am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram. "Die Operation gestern ist gut verlaufen. Puh." Einen Tag zuvor hatte Griffin bekanntgegeben, dass bei ihr Lungenkrebs diagnostiziert wurde und ihr ein Teil ihres linken Lungenflügels entfernt werden müsse.

"Ja, ich habe Lungenkrebs, obwohl ich nie geraucht habe", erklärte sie. Griffin arbeitet unter anderem als Komikerin, Schauspielerin, Produzentin und Synchronsprecherin.