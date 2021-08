"Habe nie geraucht": US-Schauspielerin Kathy Griffin hat Lungenkrebs

Die US-amerikanische Schauspielerin Katy Griffith hat Lungenkrebs. Ihre Diagnose gab die 60-jährige am Montag, den 2. August, über die sozialen Medien bekannt. "Ich muss euch etwas sagen. Ich habe Krebs. Ich stehe kurz vor einer Operation, um mir die Hälfte meiner linken Lunge entfernen zu lassen", schrieb Griffin auf Twitter. "Ja, ich habe Lungenkrebs, obwohl ich nie geraucht habe", teilt sie ihren Followern mit.

"Die Ärzte sind sehr optimistisch, da es sich um Stadium eins handelt und sich auf meine linke Lunge beschränkt", schreibt die Griffith, die unter anderem an der Seite von Brooke Shields in der TV-Serie "Susan" zu sehen war. "Hoffentlich keine Chemo oder Bestrahlung danach und ich sollte eine normale Atemfunktion haben [Anm. nach der Operation]", so die US-Komikerin. "Ich sollte in einem Monat oder weniger wie gewohnt einsatzbereit sein."

Die Emmy-Gewinnerin fügte hinzu, dass sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sei. "Die Folgen einer Nichtimpfung wären noch gravierender gewesen", schrieb sie in ihrem Tweet. "Bitte bleibt in Bezug auf eure medizinischen Untersuchungen auf dem Laufenden. Es wird euer Leben retten", appelliert sie an ihre Fans, sich regelmäßig einem Gesunheits-Check zu unterziehen.