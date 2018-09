Kathi Straßer und Thomas Stipsits: Erstes Interview zum Baby

Und auch Emil hat sein Geschwisterchen freudig angenommen: „Er ist ein stolzer Bruder und ganz süß zu ihr. Die Nächte sind auch wirklich entspannt bei uns. Es heißt ja immer, dass die zweiten Kinder ruhiger sind und das stimmt. Sie ist ganz entspannt“, so Stipsits.

Für die Eltern bleibt aber wenig Zeit zum Entspannen. Am 20. Oktober steht Katharina Straßer im Theater am Spittelberg in „ Wien für Anfänger“ auf der Bühne, im November dreht sie dann die „Stadtkomödie Eisenstadt“ und ab 27. Februar schlüpft sie im Rabenhof Theater in die Rolle der Diseuse Cissy Kraner.

Auch Papa Thomas Stipsits ist gut beschäftigt. Am 1. Februar kommt sein Film „Love Machine“ in die Kinos.