Katherine Schwarzenegger über Eheberatung mit Chris Pratt

Seit Juni 2018 ist Arnold Schwarzeneggers Tochter Katherine Schwarzenegger mit Schauspieler Chris Pratt liiert. Im Sommer 2019 haben die beiden geheiratet. Vergangenen August brachte Katherine eine gemeinsame Tochter zur Welt. In einem Gespräch im Meaning Full Living-Podcast schwärmte die 31-Jährige nun von ihrem "unglaublichen Ehemann" Chris Pratt - und verriet bei dieser Gelegenheit auch das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung.

Katherine Schwarzenegger schwärmt von katholischer Eheberatung

Demnach soll eine voreheliche, katholische Beratung maßgeblich zum Fundament ihrer Ehe beigetragen haben, ist sich Schwarzeneggers Tochter sicher. "Bevor wir in der katholischen Kirche geheiratet haben, musste man vor der Eheschließung eine Eheberatung machen, und ich dachte mir: 'Oh mein Gott, wie wird das sein?' Und es war das erstaunlichste und einfach das tollste Geschenk", sagte sie. "Ich weiß natürlich, dass nicht jeder [es] tut, denn, wenn sie dir nicht sagen, dass du es tun musst, warum solltest du es dann tun?"

Für sie und Pratt sei es aber die richtige Entscheidung gewesen. Die voreheliche Beratung habe ihnen so gut getan, dass sie und Pratt beschlossen haben, diese während ihrer Beziehung weiterhin fortzusetzen. "Es war so hilfreich, diese Führung in unserer Beziehung zu haben", sagte sie über die Eheberatung.