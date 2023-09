Kates verborgene Seite kommt nicht nur hinter Palastmauern zum Vorschein

Modernes Gesicht der verstaubten Monarchie

Ihr Ansehen hat sich Kate über lange Jahre hart erarbeitet. Sie habe "Nerven aus Stahl" entwickelt, schreibt etwa die britische Zeitung Mirror. Kate sei inzwischen sehr selbstbewusst. Das war nicht immer so: Bei einem ihrer frühen Aufritt habe sie "den Raum mit leicht gesenktem Kopf und versteckt hinter ihren langen Haaren betreten. Jetzt kommt sie erhobenen Hauptes herein", zitierte das People-Magazin Graham Butland, Geschäftsführer eines Kinderhospizes, dass Kate besuchte. Sie sei "bequem in ihre königliche Rolle hineingewachsen" und es falle ihr leicht, mit Menschen in Kontakt zu treten. "Sie muss nicht darum kämpfen, in ihrer Rolle zu bleiben. Das ist ihr Charakter", so Butland.