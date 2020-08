Kate Winslet hat sich mit "Contagion" auf Corona-Pandemie "vorbereitet"

Die Rolle als Ärztin auf der Suche nach einem Impfstoff in dem Seuchen-Thriller "Contagion" (2011) ist für Oscar-Preisträgerin Kate Winslet eine gute Vorbereitung für die Corona-Pandemie gewesen. Im Frühjahr, als es erst vereinzelte Berichte über die Ausbreitung des Coronavirus gab, habe sie etwa beim Einkaufen schon Schutzmasken und Handschuhe getragen und alles desinfiziert, erzählte die 44-jährige Britin dem Hollywood Reporter in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.