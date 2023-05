Kate verrät bei Auftritt ungewöhnlichen Spitznamen von Sohn Louis

Prinz William nennt seinen Bruder "Harold", Harry ihn "Willy" - und auch die Kinder des Thronfolgers und dessen Frau Prinzessin Kate werden hinter den Palstmauern mit individuellen Kosenamen versehen. Wie Catherine ihren jüngsten Sohn Louis nennt, wurde bei Kates jüngstem Auftritt mit ihrem Mann und den Kindern offensichtlich.

Kate nennt Louis "Lou Bug"

Anlässlich der Krönung von König Charles III. schlossen sich am Montag, dem 8. Mai 2023, Tausende von Organisationen im ganzen Land zusammen, um allen die Möglichkeit zu geben, ehrenamtlich zu helfen. Auch die britischen Royals packten beim "The Big Help Out" mit an.