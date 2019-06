Kate und William versuchen sich als Landwirte

Bei ihrem gemeinsamen Besuch in der Grafschaft Cubria im Nordwesten Englands haben Prinz William und Herzogin Kate ihr Geschick als Landwirte unter Beweis gestellt.

William und Kate auf dem Bauernhof

Kate, die als sehr naturliebend gilt, präsentierte sich bei ihrem Besuch der "Deepdale Hall Farm" in Keswick in einem unprätentiösen Outfit: Wie schon so oft zuvor trug sie eine khakifarbenen Jacke von Troy London , eine schwarze Hose und ihre geliebten Wildlederboots von Chloe.