Kate Moss sorgt mit pikanter Auktion für Aufsehen

Das britische Model Kate Moss gibt für eine Online-Auktion in einer Reihe digitaler Kunstwerke intime Einblicke in ihr Leben. Das Kunstkollektiv @MITNFT bietet Videos und Fotos an, die sich mit bekannten Persönlichkeiten im privaten und persönlichen Leben beschäftigen.

Kate Moss steht im Zentrum einer Reihe von Aufnahmen, die in drei Teile unterteilt sind: "Drive with Kate, Walk with Kate und Sleep with Kate" - "fahren, spazieren und schlafen mit Kate." Diese zeigen das Model beim Autofahren, in der Natur und beim Schlafen.

In Bed with Kate Moss: Intimes Video zu ersteigern

Eine der Aufnahmen zeigt die 47-Jährige schlafend im Bett. Unter der Bettdecke scheint das Supermodel nackt zu sein. Moss reckt und streckt sich - während in einem Moment die Decke verrutscht und tiefe Einblicke gewährt.