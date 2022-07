Was beim legendären Calvin-Klein-Shooting mit Kate Moss wirklich passierte

In der Werbung ist Kate Moss meist ohne BH zu sehen, trägt nur einen Slip; dabei drückt sie sich hautnah an den ebenfalls mit freiem Oberkörper posierenden Mark Wahlberg – dieser posiert in Low-Cut-Jeans, aus der der obere Teil seiner Calvin-Klein-Shorts mit dem Schriftzug ragt.

Wegen Körperverletzung verurteilt

Das Model, das heute selbst eine Agentur besitzt, war damals 18 Jahre jung. Wahlberg war drei Jahre älter und ein angesagter Star. Als ehemaliges Mitglied der Teenie-Boyband-Idole von New Kids On The Block war er bekannt geworden, als Rapper Marky Mark („Good Vibrations“) setzte er seine Musikkarriere erfolgreich fort. Guten Ruf hatte er keinen: In einem Bostoner Viertel mit hoher Kriminalitätsrate und in armen Verhältnissen aufgewachsen, wurde er bereits als Jugendlicher mit Delikten, die von Bedrohung bis Diebstahl reichten, straffällig. Mit 16 wurde er wegen Körperverletzung zu einer Haftstrafe verurteilt. Moss fühlte sich eingeschüchtert und ängstlich.