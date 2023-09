Kate Beckinsale löst Spekulationen um Nasen-OP aus

Mit einer Reihe an gefilterten Fotos, die sie in einem Bikini zeigen, hat Schauspielerin Kate Beckinsale unter anderem Spekulationen um eine mögliche Nasen-Op ausgelöst, da diese auf den Bildern etwas schmaler wirkt als sonst.

"Wenn die Frage gestattet ist, hattest du eine Nasenkorrektur?", wollte etwa ein Fan wissen - worauf Beckinsale eine schlagfertige Antwort gab.

Kate Beckinsale gibt Hatern Konter

"Nein, aber nochmals vielen Dank für die Frage", entgegnete die 50-Jährige im Kommentarbereich. Und auch sonst ließ der Filmstar untergriffige Anmerkungen nicht auf sich sitzen.

➤ Lesen Sie hier mehr: Expertin: Staatempfangs-Outfit könnte Kate körperliche Schmerzen bereiten

So lautete ein anderer Kommentar: "Der Aufnahmewinkel lässt dich wie 1,80 Meter erscheinen. In Wirklichkeit sind es eher 1,50 Meter" - was den frechen Konter auslöste: "Oh, hast du mich kennengelernt? Aus Interesse, wie groß sind Sie, mein Herr?"