Kasia Gallanio: Ehemalige Prinzessin von Katar tot aufgefunden

Medien berichten den tragischen Tod der ehemaligen Prinzessin von Katar. Wie mehrere Zeitungen schreiben wurde Kasia Gallanio am 30. Mai tot in ihrem Haus in Marbella aufgefunden.

Ex-Prinzessin von Katar: Kasia Gallanio ist gestorben

Spanische und franz√∂sische Medien melden den √ľberraschenden Tod der Ex-Prinzessin von Katar. Nachdem eine ihrer T√∂chter mehrere Tage nichts von der Amerikanerin geh√∂rt hatte, informierte diese die Polizei.