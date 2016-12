Alle dachten damals, wir wären verrückt, weil wir so knapp vor Weihnachten heirateten. Aber ich wollte genau an dem Tag vor den Traualtar treten, an dem wir uns zwei Jahre davor kennengelernt hatten", sagte Angelika Spiehs, die am 21. Dezember 1966 in der Wiener Dorotheerkirche "Ja" zu ihrem "Karli" sagte.

50 Jahre später feierte die ehemalige Schauspielerin, die vor ihrer Hochzeit Angelika Ott hieß, nun mit dem legendären Filmproduzenten ("Ein Schloss am Wörthersee") Karl Spiehs (85) Goldene Hochzeit.

Die Trauzeugen der beiden von damals konnten bei der kleinen, familiären Feier im Caramé in Velden nicht dabei sein: "Franz Antel und Roman Schliesser sind leider nicht mehr unter uns", sagte die 74-Jährige, die von ihrem Ehemann zum großen Tag 50 langstielige, rote Rosen überreicht bekam.

Als Überraschungsgäste reisten Neo-Jedermann Tobias Moretti mit Ehefrau Julia und deren Tochter Rosa (5) eigens aus Tirol an. "Wir haben uns sehr gefreut, dass sie sich so kurz vor Weihnachten Zeit nahmen, nach Kärnten zu kommen", strahlte Angelika Spiehs, die bei der Gelegenheit ein gut gehütetes Geheimnis lüftete: "Wir sind mit den Morettis schon sehr lange und sehr herzlich befreundet. Mein Mann war 1997 sogar Trauzeuge bei ihrer Hochzeit in Tirol."

Neben den gemeinsamen Söhnen – David (43) und Benjamin Spiehs (36) – zählten auch Spiehs' Sprösslinge aus früheren Beziehungen, Waltraud Hroch, Gerhard Spiehs und Michael Kofler zu den Gratulanten.

Ebenfalls mit von der Partie: Die Milliardärs-Witwen Friederike Wlaschek & Ingrid Flick, die eine Torte in Form eines riesigen Hufeisens aus dem Hause Politzky überreichte, sowie Neo-Dancingstar Otto Retzer mit seiner Ehefrau Shirley.

"Das Schönste ist, dass wir uns immer ähnlicher werden", zog Frau Spiehs berührend Bilanz. "Wir mögen die selben Leute, haben den selben Geschmack. Man wächst zusammen – und irgendwann ist man dann eins ..."