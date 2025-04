Kanye West von Ehefrau Bianca Censori verlassen: "Sie ist weggelaufen"

Der in Ungnade gefallene Rapper deutet in dem Lied an, dass die Architektin wegen seiner verbalen Ausrutscher von ihm genug hatte. "Mein Baby, sie ist weggelaufen / Aber zuerst hat sie versucht, mich einweisen zu lassen / Ich gehe nicht ins Krankenhaus, weil ich nicht krank bin. Ich verstehe es einfach nicht", rappt West (ins Deutsche übersetzt) in dem Track seines neuen Albums "WW3", das am Donnerstag erscheint.

Nun scheint Kanye West in seinem neuen Song "Bianca" Einblicke in die turbulente Beziehungsdynamik mit Cenori zu geben.

In letzter Zeit eckte der Rapper mit seinen antisemitischen, homophoben und sexistischen Ansichten (mal wieder) enorm an. Von seinem jüngsten Interview, das er kürzlich in einem Ku-Klux-Klan-Outfit gab, ganz zu schweigen.

"Sie hat eine Panikattacke und ihr gefällt nicht, wie ich getwittert habe / Bis Bianca zurück ist, bleibe ich die ganze Nacht wach. Ich gehe nicht schlafen. Ich weiß wirklich nicht, wo sie ist."

Der Ex-Mann von Kim Kardashian rappt dann darüber, Censoris Standort über eine App zu verfolgen. "Ich verfolge meine Freundin über eine App / Ich verfolge meine Freundin durch die Stadt", erzählt er dann noch unter anderem. "Sie sprang ins Auto und rannte los / Meine Freundin versteht es einfach nicht / Manchmal fühlt es sich an, als wäre es geplant."

Der Musiker schloss seinen Track mit: "Bianca, ich will nur, dass du zurückkommst / Komm zu mir zurück / Ich weiß, was ich getan habe, um dich wütend zu machen."

Ob er damit eine vergangene Episode aus seinem Leben besingt oder Bianca Censori die Beziehung inzwischen dauerhaft an den Nagel gehängt hat, ist nicht bekannt.

Insider: Censori plant, West zu verlassen

West und Censori heirateten Berichten zufolge 2022. Anfang des Jahres sorgte das Paar für einen Skandal, als sie sich an seiner Seite bei den Grammys in einem komplett durchsichtigen Outfit - quasi nackt - präsentierte. Nachdem es Kritik gehagelt hatte, twitterte West, er würde seine Frau "beherrschen". Im Februar hieß es dann, sie hätten sich getrennt.

Später berichteten Insider gegenüber Page Six, dass das Paar seiner Ehe eine zweite Chance geben will. Seitdem wurden die beiden jedoch nicht mehr zusammen gesehen. Eine andere Quelle berichtete, dass Censori West verlassen möchte. Doch "Kanye kontrolliert so viele Aspekte ihres Lebens", erzählte der Insider gegenüber Page Six im März.

Vor einigen Jahren wurde bei West die psychische Krankheit Bipolarität diagnostiziert. "Es ist ein gesundheitliches Problem, dass so viele Vorurteile mit sich bringt und die Leute können darüber sagen, was sie wollen. Es ist wie ein verstauchtes Gehirn - als hätte man sich den Knöchel verknackst", erzählte der Musiker in der Netflix-Serie "My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman".