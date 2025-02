Lukrative Selbsterniedrigung? So viel würde Bianca Censori bei Scheidung kassieren

Ihr gemeinsamer Auftritt bei den diesjährigen Grammys war ein Skandal. Bianca Censori präsentierte sich an Kanye Wests Seite in einem durchsichtigen Outfit. Zuvor war die Australierin in einem Pelzmantel auf dem Teppich angekommen, den sie für die Fotografen fallen ließ. Dann stand sie fast nackt da.

Laut Nicola Hickling von LipReader forderte West seine Frau auf, ihren Mantel auszuziehen und alles preiszugeben. West selbst prahlte nur wenige Tage später auf X (ehemals Twitter) über die Kontrolle, die er auf die Australierin ausübt. Er behauptete, "Herrschaft über seine Frau" zu haben. Der Musiker deutete zudem an, dass sein Vermögen ein Mitgrund für Censoris Gehorsam wäre: "Sie ist mit einem Milliardär zusammen, warum sollte sie auf irgendeine von euch dummen Arschlochschlampen hören?" Gemunkelt wird aber schon länger, dass der Musiker einen erheblichen Einfluss auf Censori ausüben und auch ihre Outfits kontrollieren soll.