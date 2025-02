Insider enthüllt hässliches Detail über Wests Umgang mit Kim Kardashian

Dem Rapper wird schon länger vorgeworfen, Frauen nur als Accessoire zu betrachten und seine Partnerinnen nach seinem Geschmack zu formen.

Erheblicher Einfluss auf Ex-Frau Kim Kardashian

Als West noch mit Kim Kardashian verheiratet war, sorgten die beiden immer wieder mit diversen Partnerlooks für Schlagzeilen. Dem Musiker dürfte der abgestimmte Look sogar so wichtig gewesen sein, dass er jahrelang dabei half, sie einzukleiden. Damit bei Kardashians Outfits auch alles "perfekt" ist, soll West der Mutter seiner Kinder auch Stylisten zur Seite gestellt haben. Doch auch die Frauen, die nach der Scheidung von Kardashian ins Leben des Musikers traten, passten sich in Windeseile seinem Geschmack an.

Kim durfte nicht ohne Wests Zustimmung mit Menschen sprechen

Jetzt berichtet ein Redakteur der Daily Mail über eine Begegnung mit dem ehemaligen Paar. Dabei schildert Grant Tucker Wests "hässliches Verhalten gegenüber seiner damaligen Frau Kim Kardashian", das ihn "zutiefst beunruhigt" habe und ihn mit Angst um Bianca Censori erfüllt. "Im Frühsommer 2016 freute ich mich riesig, eine Einladung zu der unbestreitbar heißesten Party des Jahres zu erhalten: der Jubiläumsfeier zum 100. Geburtstag des Vogue-Magazins", erinnert sich Tucker. In den Londoner Kensington Gardens sei ein Festzelt errichtet worden, in dem sich die Elite der Mode- und Showbranche versammelte.

Zu den hochkarätigen Gästen zählten Stars wie Demi Moore, Joan Collins und Kate Moss. Auch West und seine damalige Frau waren anwesend.

Doch als Tucker anfing, sich mit Kim Kardashian zu unterhalten, sei der Rapper dazwischengegangen. "Er starrte mich finster an, während ich mit Kim plauderte, bis er sie, da seine Geduld erschöpft war, anschnauzte, sie solle aufhören, mit mir zu reden, und etwas in der Art sagte: 'Warum redest du überhaupt mit diesem Typen?'", berichtet der britische Unterhaltungs-Redakteur. "Abgesehen davon, dass er unglaublich unhöflich war, zeigte sein Eingreifen auch ein beunruhigendes Maß an Respektlosigkeit gegenüber seiner Frau, was darauf hindeutete, dass sie nur mit seiner Zustimmung mit Menschen sprechen konnte."

Dieser Vorfall sei ihm wieder in Erinnerung gerufen worden, als sich West vergangene Woche mit Censori auf dem Red Carpet der Grammys zeigte und auch dieser Befehle zu erteilen schien, nur dass er dieses Mal seine zweite Frau Bianca Censori aufforderte, sich praktisch nackt auszuziehen - ein Trend, den Tuckers als äußerst beunruhigend einstuft.

Ende November 2022 wurde die Scheidung von Reality-TV-Star Kim Kardashian und Rapper Kanye West rechtskräftig. Gekriselt hatte es schon länger. Das Ex-Paar teilt sich vier gemeinsame Kinder: North, Saint, Chicago und Psalm.