So idyllisch wie angekündigt, dürfte die Trennung aber nicht verlaufen. Während die Ankündigung für die Fans des Paares ein Schock war, soll im Umfeld des Paares die Trennung bereits mehr als einem Jahr ein offenes Geheimnis gewesen sein. Und wie gemeinsame Freunde jetzt behaupten, sollen der "Borat"-Star und Fisher vor einer der schlimmsten Scheidungen in der Geschichte Hollywoods stehen.

2023 hätten sie gemeinsam beantragt, ihre Ehe zu beenden, teilten Baron Cohen und Fisher damals auf ihren Instagram-Accounts mit. Beide posteten denselben Text in einer Instagram-Story.

Der Zeitpunkt der Bekanntgabe der Trennung des Ex-Paares war nur wenige Tage erfolgt, nachdem Schauspielerin Rebel Wilson in einer brisanten Autobiografie behauptet hatte, von Cohen sexuell belästigt worden zu sein, als sie gemeinsam an der Komödie "The Brothers Grimsby" aus dem Jahr 2016 arbeiteten. Wilson warf Cohen außerdem vor, dass er versucht habe, die Veröffentlichung ihrer Memoiren zu verhindern – Behauptungen, die der Brite vehement zurückwies.