Kanye Wests Ex klagt an: "Er wollte, dass ich mich wie eine Schlampe kleide"

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Amber Rose berichtet über Kanye Wests Einfluss auf den Kleidungsstil seiner Partnerinnen.

Kanye West beeinflusste auch ihre Kleidung während ihrer Beziehung.

Amber Rose kritisiert Wests Vorliebe, seine Partnerinnen für die Aufmerksamkeit anderer Männer zu kleiden. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Kanye Wests Ehe mit Bianca Censori sorgt immer wieder für Kopfschütteln. Zuletzt löste das Paar eine Welle der Entrüstung aus, als sich Censori bei den Grammys an Wests Seite im obszönen Nackt-Look präsentierte.

Laut Nicola Hickling von LipReader forderte West seine Frau auf, ihren Mantel auszuziehen und alles preiszugeben, während der Rapper später auf X (ehemals Twitter) damit prahlte, die "Herrschaft über [seine] Frau" zu haben.

Gemunkelt wird aber schon länger, dass der Musiker einen erheblichen Einfluss auf Censori ausüben und auch ihre Outfits kontrollieren soll.

Amber Rose über von West verhängte Kleidervorschriften Als West noch mit Kim Kardashian verheiratet war, sorgten die beiden immer wieder mit diversen Partnerlooks für Schlagzeilen. Dem Musiker dürfte der abgestimmte Look sogar so wichtig gewesen sein, dass er jahrelang dabei half, sie einzukleiden. Damit bei Kardashians Outfits auch alles "perfekt" ist, soll West der Mutter seiner Kinder auch Stylisten zur Seite gestellt haben. Doch auch die Frauen, die nach der Scheidung von Kardashian ins Leben des Musikers traten, passten sich in Windeseile seinem Geschmack an.

Amber Rose packt über Kanye West aus Dass der Musiker seinen Partnerinnen gerne vorschreibt, wie sie auszusehen haben, bestätigt jetzt auch seine Ex-Freundin Amber Rose. Die beiden waren von 2008 bis zu seiner unschönen Trennung im Jahr 2010 zusammen. Noch 2020 bezeichnete Rose den Rapper auf dem Youtube-Kanal "No Jumper" als einen "Narzissten" und behauptete, West würde sie seit ihrer Trennung mobben.

Rose warf West damals "Slutshaming" vor - dabei handelt es sich um eine Praxis, mit der Menschen, insbesondere Frauen und Mädchen, angegriffen und beleidigt werden, weil sie dem von der Gesellschaft erwarteten Verhalten und äußeren Erscheinungsbild in Bezug auf Sexualität widersprechen oder als besonders sexuell aktiv gelten. 2015 hatte West seine Ex-Freundin öffentlich beleidigt, als er im Interview bei The Breakfast Club behauptete, er habe sich nach der Trennung von Amber Rose "30 Mal duschen müssen", bevor er seiner jetzigen Ehefrau Kim Kardashian näher kommen konnte. "Er möchte, dass andere Männer seine Frau wollen" Nun sprach das 41-jährige Model mit Shannon Sharpe in dessen "Club Shay Shay"-Podcast erneut über das Thema. Rose wurde gefragt, was sie über die Art und Weise denkt, wie sich Kanyes Frau Bianca Censori kleidet, nachdem diese in einem völlig durchsichtigen Outfit auf dem roten Teppich der Grammys erschienen war. "Kanye zieht sie definitiv so an", entgegnete Amber Rose. "Ja, er hat dasselbe mit mir und Kim gemacht. So ist er eben." Und: "Er möchte, dass andere Männer seine Frau wollen. Darauf steht er, das gefällt ihm. Er mag es, wenn Männer wegen seiner Frau sabbern", erzählte Wests Ex-Freundin. Nach Angaben des Models, würde es West die Vorstellung gefallen, dass seine Freunde gerne Sex mit seiner jeweiligen Partnerin hätten. "Er will, dass jeder, der einen Raum betritt, weiß, dass seine Freundin oder Frau die begehrenswerteste ist", lautet Roses Meinung.

"Hasste es, mich wie eine Schlampe anzuziehen" Der Moderator wollte daraufhin wissen: "Und du hast dich so angezogen, weil er das wollte, weil du deinem Mann gefallen wolltest?" Amber Rose gab zu, dass sie jung gewesen sei und sich in dem Gewand, das West für sie gekauft hat, "hübsch und cool" gefühlt habe. Wenn sie ohne ihn unterwegs war, hätte sie sich oft am Kleiderschrank des Musikers bedient und seine übergroßen Klamotten getragen. Wenn man sich alte Fotos ansieht, dann trage sie darauf "Baggy-Jeans, ein T-Shirt, eine große Jacke. Ich habe seinen Kleiderschrank geplündert, wenn er nicht zu Hause war. Ich habe alle seine Sachen getragen, weil ich es hasste, mich wie eine Schlampe anzuziehen." Und weiter: "Ich habe es gehasst, also habe ich rebelliert, wenn er nicht zu Hause war, und bin in seinen Kleiderschrank gegangen", erzählte Rose. "Ich trage normalerweise Jogginghosen und ein paar Jordans, vielleicht einen kleinen Dad-Hut oder so. Ich bin sehr leger."

© Cedric Nussli/FilmMagic/Getty Images Kanye West und Amber Rose bei der Paris Fashion Week 2010

Sharpe erinnerte sich im Gespräch mit Rose auch an den Fall, als das Model während seiner Beziehung mit West bei der Fashion Week in Paris im Jahr 2010 selbst ein Outfit trug, das mehr zeigte als es verdeckte. Das schwarze Kleid, das fast durchgehend Schlitze aufwies, hat Rose in keiner guten Erinnerung. "Ja, das habe ich. Ich habe geweint. Ich weiß noch, dass ich geweint habe", erzählte Amber Rose. "Ich war in Italien oder Paris oder so und ich weiß noch, dass ich geweint und mit ihm gestritten habe und so was gesagt habe wie: 'Ich will diesen Scheiß verdammt noch mal nicht anziehen, ich will ihn nicht anziehen.'" West habe ihr daraufhin eingetrichtert: "Du verstehst das nicht, es ist Mode, ich bin ein Genie." Schließlich habe sie sich dem Willen ihres Ex-Freunds gebeugt. "Sie haben mich im Internet aufgefressen", so Amber Rose.