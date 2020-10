Amber Rose: Schwere Vorwürfe gegen Ex-Freund Kanye West

Seitdem habe er sie immer wieder beleidigt, so Rose. "Er hat mich in einem seiner Wahlkampfauftritte gerade als Prostituierte bezeichnet . Nach zehn Jahren, lass mich einfach in Ruhe", beschwert sich Rose über West, der sich im Juli als Präsidentschaftskandidat für die US-Wahl am 3. November 2020 erklärt.

"So etwas machen Narzissten", sagt sie über West. "Ich belästige dich nicht. Ich spreche nicht über dich", richtete sie West aus. "Natürlich kommt er in Interviews vor, weil er einen großen Teil meiner Bekanntheit ausmacht", resümiert Rose. Sie würde dann zwar versuchen, das Interview zu geben, auf der anderen Seite wolle sie nichts mit West zu tun haben.