Kampf gegen Krebs verloren: "knallxbunt"-Bloggerin Tamara stirbt mit 29 Jahren

Damals hatte sich Tamara bei ihren Instagram-Followern wie folgt vorgestellt: "Ich, Tamara, morgen 27 Jahre jung, Mama von 3 Räubern und kämpfend seit Oktober 2017 gegen Flubber. Ein ungebetener Gast der sich einschlich, riesig wurde und den Nachnamen Krebs trägt. Genauer genommen eine Form des Leberzellkrebs (HCC) in fortgeschrittenem Stadium. Nach einem kleinen Sieg folgte nun in schneller Zeit die erste Niederlage. Wir werden sehen was kommt, doch aufgeben ist keine Option. Das bin ich. Mein neues Leben."

Im Frühling 2019 sahen Tamaras Ärzte keine Hoffnung mehr. Sie teilten ihr mit, dass die Krankheit unheilbar sei und entließen Tamara von der Palliativstation.