Justin Timberlake und Jessica Biel erneuerten Eheversprechen

Timberlake verhĂ€lt sich deshalb nach eigener EinschĂ€tzung immer noch kindlich. "Wenn man Kinder hat, sieht man die Welt wieder mit ihren Augen", sagte der 41-JĂ€hrige im Mai in der "Ellen DeGeneres Show". Er verriet zudem einen "sehr guten Ratschlag", den er fĂŒr die Kindererziehung bekommen habe: "Halte deine Kinder so lange wie möglich so jung wie möglich." Das sei auch sein Geheimnis, um jung zu bleiben. "Lass sie nicht zu schnell erwachsen werden."