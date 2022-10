Jessica Biel und Justin Timberlake: Zehn Jahre Ehe mit Höhen und Tiefen

"Wir hatten wie alle unsere Höhen und Tiefen", gestand sie da ganz offen.

Der Kampf um ihre Ehe hat sich für Biel jedenfalls ausgezahlt, wie sie bekennt. "Ich bin einfach sehr stolz darauf. Und ich bin immer noch die Glücklichste – und liebe mein Leben."

Erst kürzlich zeigten sich die beiden strahlend bei der Spendenveranstaltung "Children's Hospital of Los Angeles" in Santa Monica (Kalifornien), wo Timberlake für den guten Zweck sogar einige seiner größten Hits zum Besten gab. Es stimmt also: "In guten wie in schlechten Zeiten."