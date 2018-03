Justin Theroux: Neue Gerüchte um Anistons Ex

Nach der Trennung von Jennifer Aniston kann sich Justin Theroux offenbar nicht zusammen mit einer Frau sehen lassen, ohne, dass ihm gleich eine Romanze angedichtet wird.

Nachdem dem "Leftovers"-Star bereits eine Affäre mit der 25-Jährigen Künstlerin Petra Collins nachgesagt wurde (dazu mehr), brodelt nun erneut die Gerüchteküche.

Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, die Theroux mit seiner früheren "Parks and Recreation"-Kollegin Aubrey Plaza in New York zeigen – prompt spekulierten Klatschmagazine, dass Aubrey Justins Neue sein könnte.