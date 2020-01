Justin Chambers steigt nach 15 Jahren bei "Grey's Anatomy" aus

US-Schauspieler Justin Chambers (49) verlässt " Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" nach 15 Jahren in der ABC-Serie.

Chambers spielte " Alex Karev", der als Praktikant am fiktiven Seattle Grace Hospital anfängt, bevor er in der Handlung später pädiatrischer Chirurg wird. Nun berichten US-Medien, dass die dort am 14. November ausgestrahlte Folge die letzte mit Justin Chambers gewesen sei.

Auf zu neuen Ufern

"Es gibt keinen guten Zeitpunkt, um sich von einer Show und einem Charakter zu verabschieden, die in den letzten 15 Jahren so viel von meinem Leben geprägt haben", sagte Chambers in einer Erklärung gegenüber Variety. "Ich habe jedoch seit einiger Zeit gehofft, meine Schauspiel- und Berufswahl zu diversifizieren. Und da ich jetzt 50 werde und mit meiner bemerkenswerten, unterstützenden Frau und fünf wundervollen Kindern gesegnet bin, ist jetzt diese Zeit gekommen." Welche Projekte er in Zukunft geplant habe, ließ Chambers noch offen.